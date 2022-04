Daniel Humm postet erstes Foto mit Demi Moore auf Instagram

Daniel Humm (46) hat am Freitag ein Instagram-Bild gepostet, das ihn an der Seite von Demi Moore (59) zeigt.

Auf den ersten Blick wirkt das Foto zu dritt ganz unscheinbar. Links zu sehen ist Daniel Humm, in der Mitte die Künstlerin Roni Horn (66) und als Letzte in der Runde Demi Moore. Doch mit diesem Post scheint Humm zu bestätigen, was seit Wochen spekuliert wird: Er und die Hollywood-Schauspielerin treffen sich. Zum Beitrag schreibt der Schweizer: «Wir sind so stolz auf dich Roni Horn. Danke, dass du uns zum Lachen bringst, wir lieben dich.» Der Meisterkoch spricht also schon von «Wir».

Romantisches Dinner für Demi

Gemäss einer Quelle der amerikanischen Online-Plattform «Page Six» daten sich Demi und Humm schon länger. Laut dem Insider leistet der Chefkoch derzeit strenge Arbeit in seinem Restaurant am Madison Park in New York. Dennoch nehme er sich oft Zeit, um Demi zu einem romantischen Abendessen einzuladen. Zum ersten Mal wurden die beiden Anfang März an der Pariser Fashion Week zusammen gesichtet. Sie sassen nebeneinander in der ersten Reihe der Modenschau des Labels Chloé.