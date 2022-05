Kampf gegen Übergewicht : Starkoch Jamie Oliver protestiert mit Erdbeer-Dessert gegen Boris Johnson

Eigentlich wollte die britische Regierung Werbung und Rabattangebote für ungesunde Lebensmittel ab Oktober verbieten. Weil sich das Vorhaben aber immer weiter nach hinten verschiebt, ruft Oliver nun die britische Bevölkerung zum Protest auf.

Der Promikoch Jamie Oliver hat der britischen Regierung in einem Instagram-Video den Kampf angesagt.

Mit einer Protestaktion vor der Downing Street will der Promikoch Jamie Oliver nun den Druck erhöhen.

Eigentlich sollten Rabatt-Angebote und Fernsehwerbung für ungesunde Lebensmittel in Grossbritannien ab Oktober verboten werden.

Starkoch Jamie Oliver (46) hat aus Protest gegen eine aufgeschobene Anti-Übergewichts-Strategie der britischen Regierung einen Protest mit der berühmten Süssspeise Eton Mess angedroht. Premierminister Boris Johnson habe 36 Stunden Zeit, seinen Fehler rückgängig zu machen und die Massnahmen gegen Übergewicht in der Bevölkerung zeitnah einzuführen, sagte Oliver in einem vor der Downing Street aufgenommenen Video, das er am Dienstag auf Instagram veröffentlichte.