Starkregen«Am Rhein könnte ein Jahrhundert-Hochwasser auftreten»

Starke Niederschläge und Hochwassergefahr: Das Regenwetter hatte Teile der Schweiz übers Wochenende im Griff. Laut Meteorologe Roger Perret geht das vor allem im Süden und entlang der Alpen am Montag so weiter. «Hier kommt es am Montag erneut zu starken Niederschlägen.» Am Rhein seien bereits am Morgen die Innendämme überschwemmt worden.