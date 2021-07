Gülle, Pestizide, Klärschlamm weggeschwemmt - «Starkregen kann zur Verschmutzung des Trinkwassers führen»

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es in verschiedenen Gemeinden zu Trinkwasserverschmutzungen.

Gemäss dem Bund dürften solche extremen Wettereignisse zunehmen: «Starkniederschläge werden in Zukunft wahrscheinlich merklich häufiger und intensiver, als wir es heute erleben», entnimmt man dem Bericht « CH2018 - Klimaszenarien für die Schweiz » vom National Centre for Climate Services NCCS. Dass heftige Niederschläge zu Wasserverschmutzungen führen können, sagen auch Experten.

Starkregen beeinträchtigt Reinigungswirkung der Böden

Eine kurzfristige Massnahme sei laut Störch die Zusammenarbeit der Gemeinden. Durch bessere Vernetzung könne eine Gemeinde Wasser aus einer anderen Quelle erhalten, falls ihre kurzzeitig kontaminiert sei. «Damit vermeide ich jedoch nicht die Verschmutzung an sich, sondern dass das verschmutzte Wasser in den Umlauf kommt», so Störch. Als langfristige Massnahme nennt der Umweltingenieur alle Bestrebungen, die gegen die Klimaerwärmung unternommen werden.

Kläranlagen, Gülle und Pestizide

Ein weiteres Problem sind gemäss Daniel Hartmann, Experte Grundwasserschutz, die Abwasserreinigungsanlagen: «Bei starkem Regen überlaufen die Kläranlagen. Dies kann dazu führen, dass das Wasser nicht lange genug geklärt und verschmutzt weitergespült wird.» Verschmutzungen würden zudem von diversen geografischen Faktoren beeinflusst, sagt der ehemalige Leiter der Sektion Grundwasserschutz des Bundesamts für Umwelt weiter. Gülle oder Pestizide, die in der Nähe von Trinkwasserfassungen oder an Hängen gespritzt werden, würden leichter ins Grundwasser gelangen.

Das Projekt «Wasserversorgung 2025» des Bundesamtes für Umwelt habe eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen herausgearbeitet, wie das Trinkwasser auch einer vom Klimawandel geprägten Zukunft geschützt werden könne, so Hartmann.

Raumplanerische Massnahmen

Dass das Schweizer Leitungswasser in Zukunft nicht mehr trinkbar sein könnte, bezweifeln alle drei Experten. «80 Prozent des Wassers, das an die Verbraucher abgegeben wird, ist naturbelassen und wird nicht oder nur geringfügig aufbereitet. Europaweit sind wir in der Spitzengruppe unterwegs. In Zukunft werden wir wahrscheinlich stärker herausgefordert sein, aber wir werden uns dafür einsetzen, dass uns dieses Privileg erhalten bleibt», sagt Meier.