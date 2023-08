Hochwassergefahr – «für einige Regionen kann es kritisch werden»

Am Wochenende ist es vorbei mit Temperaturen über 30 Grad. Nachdem es am Freitag vereinzelt noch einmal heiss geworden ist, sinken im Verlauf des Tages und in der Nacht auf Samstag die Temperaturen kontinuierlich. So werden in der ersten Tageshälfte am Samstag in der Deutschschweiz rund 20 Grad erwartet. Höchstwerte von 24 Grad werden nur in Chur oder in der Romandie und im Wallis prognostiziert. Einzig im Tessin kratzt das Thermometer mit 28 Grad noch einmal an der 30-Grad-Marke.