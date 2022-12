Muttenz BL: Starkstromschlag – Mann (47) stirbt bei Arbeitsunfall

«Der genaue Unfallhergang ist unklar und wird von der Polizei Basel-Landschaft und der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft abgeklärt», so die Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft vom Montagnachmittag.

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 7.45 Uhr an der Auhafenstrasse in Muttenz ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 47-jähriger Mann war mit Arbeiten auf einem Bahnwagen beschäftigt, als er aus bisher unerklärlichen Gründen durch einen Starkstromschlag tödlich verletzt wurde.