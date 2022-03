Elon Musk : Starlink-Geräte in der Ukraine eingetroffen

Nachdem der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mychailo Fedorow, Tech-Mogul Elon Musk um Satelliteninternet bat, sind die Starlink-Geräte Montagabend in der Ukraine eingetroffen.

Eine Lieferung von Endgeräten für den Satelliteninternetdienst Starlink des US-Unternehmers Elon Musk ist in der Ukraine eingetroffen. «Starlink – hier. Danke», schrieb der ukrainische Digitalminister Mychailo Fedorow am Montag auf Twitter an Musk. «Bitte», antwortete der Gründer des Weltraumunternehmens SpaceX und des Elektroautobauers Tesla über dieselbe Plattform. Fedorow hatte Musk am Samstag angesichts des russischen Angriffs via Twitter um Unterstützung gebeten.