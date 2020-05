Starquarterback Brady

In Parks eindringen und einbrechen – das kann er

Tom Brady hat kürzlich von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt. Dem 42-Jährigen scheint die neue Heimat noch etwas fremd.

Doch Brady scheint sich in seinen neuen heimischen Gefilden noch nicht so auszukennen.

Tom Brady ist noch neu in der Stadt. Der Starquarterback wechselte kürzlich von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers nach Tampa in Florida.

Quarterback Tom Brady kennt sich in seinem neuen Wohnort Tampa in Florida offensichtlich noch nicht so gut aus – und hat binnen weniger Tage für gleich zwei Zwischenfälle gesorgt. Der 42-Jährige Football-Profi nahm es mit Humor und twitterte am Donnerstag: «In Parks eindringen, einbrechen und reinkommen ... Ich fühle mich in Tompa Bay wie zu Hause.»