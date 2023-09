US-TikTokerin ärgert sich über Schweizer

Die US-Tiktokerin Aurora Victoria stellt auf ihrer Reise in der Schweiz fest, dass sie hier als Schwarze Person häufig angestarrt wird.

Gegenüber 20 Minuten bestätigen dies auch weitere Personen in der Schweiz.

Die amerikanische Tiktokerin Aurora Victoria reist im Moment durch die Schweiz. In ihrem neuesten Video stellt sie fest, dass sie hier als Schwarze Person häufig angestarrt wird. «Ich fühle förmlich die Blicke, die mich anstarren, als hätten die Schweizer noch nie eine schwarze Person gesehen», sagt sie im Video, welches schon 18’000-mal geklickt wurde. In den USA oder Grossbritannien passiere ihr das nicht, fährt sie im Video fort.

Auch der 28-jährige kanadische Tourist Redhead werde in der Schweiz aufgrund seines Aussehens angestarrt: «Es passiert mir hier öfters als in Nordamerika. Kanada ist sehr divers. Niemand wundert sich dort, woher ich komme.» Er wisse aber, dass das Starren nicht negativ gemeint ist: «Sie starren mich an, weil ich hier schlicht mehr auffalle als dunkelhäutiger.»