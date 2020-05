Flüchtlinge auf Lesbos

Stars fordern den Bundesrat zum Handeln auf

Die Petition #EvakuierenJetzt fordert den Bundesrat dazu auf, Flüchtlinge von den griechischen Inseln in der Schweiz aufzunehmen. Wegen Covid-19 drohe den Flüchtlingscamps eine humanitäre Katastrophe.

Das wird in der Petition gefordert

Die Petition #EvakuierenJetzt wurde an Ostern lanciert und richtet sich an den Bundesrat und das Parlament. Die Schweizer Regierung wird darin aufgefordert, angesichts der weiter fortschreitenden Covid-19-Pandemie möglichst viele Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Ein Ausbruch des Virus in den Flüchtlingslagern hätte laut Initianten eine Katastrophe mit vielen Toten zur Folge.