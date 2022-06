Stars lieben diese Schweizer Uhren

Drake, Richard Mille

Drake ist ein grosser Fan der Westschweizer Uhrenmarke Richard Mille. Er besitzt diverse Stücke der Uhrenmarke mit Sitz in Le Breuleux im Jura. Das Herzstück seiner Sammlung leistete sich der US-Rapper an seinem 35. Geburtstag. In einem New Yorker Juweliergeschäft kaufte sich Drake eine Richard Mille RM 056. Kostenpunkt für das Schmuckstück: über fünf Millionen Franken.