Die Coperni Glass Bag ist die neue It-Bag

Trends sind heute schnelllebiger denn je. In unserem Format Hype-Piece stellen wir dir die Teile vor, die gerade durch die Decke gehen.

Viel mehr als ein paar Zückerli hatten in der Tasche von Rapperin Doja Cat (im Titelbild) nicht Platz. Kein Wunder, denn ihr Täschli ist weder besonders dehnbar, noch würde es einem Fall standhalten: Es ist aus Glas.

Das Piece

Das zerbrechliche Accessoire ist in Modekreisen unter dem Namen «Glass Swipe Bag» oder einfach als «Glass Bag», also Glastasche bekannt. Die Tasche stammt vom französischen Label Coperni und ist in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Brand Heven entstanden. Heven ist eine kleine Manufaktur, die sich auf kunstvolle Stücke aus Glas spezialisiert hat.

Coperni enthüllte die Glass Bag erstmals an der Show für Herbst/Winter 2022 an der Paris Fashion Week. Die Tasche gibt es mit kleinen Hörnern als Referenz auf die Handsome Devil Karaffen von Heven.

Dasselbe Taschenmodell wurde aber auch schon ohne Hörner an den Armen diverser Stars gesichtet.

Wer trägt die Glass Bag?

An der Paris Fashion Week etwa präsentierte Gigi Hadid die Glass Bag auf dem Runway.

Wenige Wochen später schritt Doja Cat als eine der ersten Stars mit einer himmelblauen Glastasche über den roten Teppich der Grammys.

Was genau Tinashe in ihrer Glass Bag verborgen hat, lässt sich nicht so genau erkennen. Doch auch die amerikanische Sängerin durfte das Stück an den Grammys über den Roten Teppich führen.

«Kylie Jenner besitzt gerade die heisseste Tasche der Welt», titelte die amerikanische «Vogue», als sich auch der Make-up-Mogul mit dem Täschli zeigte. Der Reality-TV-Star trug genau die Version der Glass Bag, wie sie auch auf dem Runway präsentiert wurde.

Und auch Schwester Kim trägt die Glastasche, allerdings in der Chrome-Version.

Woher kommt der Hype?

Exklusivität ist das Stichwort. Aktuell ist die Tasche nur für ausgewählte Stars erhältlich. Diese künstliche Knappheit macht das Accessoire begehrt und treibt auch den Hype an.

Doch schon mit dem Vorgänger des Glastäschlis traf Coperni einen Nerv. Den Grundriss der Glass Bag gibt es nämlich schon seit 2019: Als «Swipe Bag» aus Leder. Die Tasche ist von der Entsperrfunktion des iPhones inspiriert (auf Englisch «Swipe To Unlock-Function»), wodurch das Accessoire auch den Namen Swipe Bag erhalten hat.

Wenige Monate nach der Präsentation an der Paris Fashion Week trugen die Ledertasche bereits Stars wie Dua Lipa.

«Game of Thrones»-Star Maisie Williams hatte sogar ihre eigene Swipe-Bag-Kooperation mit dem Label.

Inzwischen übernimmt die Glass Bag an ausgewählten Celebrity-Armen die roten Teppiche und wird geschickt auf Instagram platziert. Die Glastasche nutzen gerade Stars wie Kylie Jenner dazu, um ihre Marke weiterhin zu festigen. Die Unternehmerin transportierte in ihrem Glastäschli nicht etwa ihr Handy oder ein paar Snacks, sondern einen Kylie Lippenstift und ein Kylie Gloss.

Kylie Jenner nutzt die Glastasche geschickt. Instagram/kyliejenner

Hier bekommst du die Glass Bag:

Die Glass Bag ist aktuell noch nicht auf dem Markt und steht gerade nur ausgewählten Stars zur Verfügung. Wie die Marke aber gegenüber dem «Paper»-Magazin hat verlauten lassen, wird das Stück auch in einer limitierten Edition für uns Normalsterbliche verfügbar sein.

Wann es aber so weit ist, darüber hüllt sich Coperni in Schweigen. Auch über den Preis scheint das Label nicht gerne zu sprechen: Die Version mit Hörnern ist mit einem Preis von 2700 Dollar, also ca. 2684 Franken, nicht gerade ein Schnäppchen. Wie viel die Version ohne Hörner kostet, ist aber nicht bekannt.

Völliger Gugus oder fast schon Kunst? Was sagst du zum neuesten It-Bag?