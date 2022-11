Trauer auf Social Media: Stars nehmen Abschied von Aaron Carter

1 / 8 Aaron Carter ist mit 34 Jahren gestorben. Getty Images Auf Social Media verabschieden sich nun mehrere Künstler vom einstigen Kinderstar. Getty Images So zum Beispiel Hilary Duff (35). Die Schauspielerin und Sängerin schreibt auf Instagram: «Für Aaron. Es tut mir zutiefst leid, dass das Leben für dich so hart war und du vor der ganzen Welt kämpfen musstest. Du hattest einen ansteckenden Charme. Junge, du hast mein Teenager-Ich dazu gebracht, dich so tief zu lieben. Ich schicke ganz viel Liebe an deine Familie in dieser Zeit. Ruhe in Frieden.» Reuters

Darum gehts Aaron Carter wurde am Samstag tot in seiner Badewanne in Lancaster, Kalifornien aufgefunden.

Sein Ableben erschüttert ganz Hollywood. In Gedenken an den einstigen Kinderstar posten Promis wie Hilary Duff (35), Diane Warren (66) oder die Gruppe New Kids on the Block ergreifende Worte auf Social Media.

Bekannt wurde Carter in den 90er-Jahren als Teenie-Star und kleiner Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (42). Der Musiker hatte Drogen- und Medikamentenprobleme.

Die Nachricht über den Tod des ehemaligen Kinderstars Aaron Carter erschüttert die ganze Welt. Nicht zuletzt, weil der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (42) in jungen Jahren mit vielen bekannten Künstlern gearbeitet hat. Diese melden sich nun auf den sozialen Medien mit ergreifenden Abschiedsworten über den 34-Jährigen.

So zum Beispiel Multitalent Hilary Duff (35). Die Schauspielerin und Musikerin schreibt auf Instagram: «Für Aaron. Es tut mir zutiefst leid, dass das Leben für dich so hart war und du vor der ganzen Welt kämpfen musstest. Du hattest einen ansteckenden Charme. Junge, du hast mein Teenager-Ich dazu gebracht, dich so tief zu lieben. Ich schicke ganz viel Liebe an deine Familie in dieser Zeit. Ruhe in Frieden.»

Seine Ex-Freundin Melanie Martin (30) postet auf Tiktok ein Video, in dem sie in Tränen ausbricht. Die beiden führten eine On-Off-Beziehung und waren zeitweise sogar verlobt. Im November 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Prince zur Welt.

Die Ex von Aaron Carter bricht auf Tiktok in Tränen aus. Tiktok/Melanie Martin

Auch die US-amerikanische Boyband New Kids on the Block posten auf Social Media ein Bild des Verstorbenen und schreiben: «Wir sind geschockt und traurig über den unerwarteten Tod von Aaron Carter. Wir senden Gebete an die Carter-Familie. Ruhe in Frieden, Aaron.»

Eine weitere Musik-Bekanntheit, die sich mit Abschiedsworten an Aaron wendet, ist die Songwriterin Diane Warren (66). Sie schreibt: «Ruhm in jungen Jahren ist oft eher ein Fluch als ein Segen und das zu überleben, ist nicht einfach. Ruhe in Frieden, Aaron Carter.»

Schwierige Beziehungen prägten sein Leben

Das Leben von Aaron war von Höhen und Tiefen geprägt. Er wurde mit neun zum Weltstar. Als er älter wurde, litt er jedoch an Drogenproblemen. Auch die Beziehungen zu seinen Geschwistern waren eher angespannt. Der Streit mit Bruder Nick erreichte 2019 den Zenit. Aaron soll Morddrohungen gegen Nick und seine damals hochschwangere Frau geäussert haben. Auch mit seiner Zwillingsschwester Angel hatte Aaron sich in den Haaren. Nick und Angel forderten daraufhin eine einstweilige Verfügung an, welches kurze Zeit später in Kraft trat.

Zuletzt äusserte sich Aaron häufig über seine Drogen-Vergangenheit. Er nehme aber mehrere Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. Aaron hinterlässt einen einjährigen Sohn namens Prince.

Warst du ein Aaron-Carter-Fan? Ja, in meinem Zimmer hingen überall Poster von ihm. Nein, er war mir nie sympathisch. Ich fand seine Songs gut. Das war aber auch schon alles. Ich kenne nur seinen Bruder Nick.