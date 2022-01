DJ Cruz über Promi-Events - «Stars nicht nach Fotos zu fragen, finde ich besonders schwierig»

Seit einigen Tagen legt der Zürcher an diversen Veranstaltungen in St. Barth auf.

Seit über 15 Jahren ist der Zürcher Vincent Dubinsky unter dem Namen «DJ Cruz» erfolgreich im Nachtleben unterwegs. Seine Karriere startete er einst im Keller seines Kumpels, heute spielt der 30-Jährige in der obersten Liga mit. Seine Bookings reichen von Trend-Clubs in Dubai über New York, London und Paris bis Mailand. Aber auch an Celeb-Events wie den internationalen Fashion Weeks und Filmfestivals steht er regelmässig hinter dem DJ-Pult.