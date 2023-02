Schuhtrend 2023: Stars stapfen in Moon Boots durch den Winter

Ich ziehe das an, was ich sonst immer trage.

Mütze, Schal und warme Jacke! Alles oben genannte, plus Thermounterwäsche. Ich ziehe das an, was ich sonst immer trage. Gar nicht, die Kälte hat mir noch nie etwas ausgemacht.

Diese Stars geben Styling-Inspo

Ihre Hello Kitty Moon Boots hat die brasilianische Sängerin Anitta bereits im vergangenen Jahr schon einige Male aus dem Schrank geholt. Auch 2023 verzichtet die Musikerin nicht auf warme Füsse und trägt die Boots für ihre Ferien in der französischen Skiregion Courchevel. Der Ton-in-Ton-Look von Anitta lässt sich prima für den Alltag nachstylen.

Das Einzige, was an Heidi Klums Outfit nicht bunt ist, sind ihre Schuhe. «Wir fühlen uns auch innerlich so, wie wir aussehen», schreibt Heidi zum Schnappschuss mit Ehemann Tom Kaulitz. Liebst auch du bunte Outfits, kannst du wie Heidi mit neutralen Boots Ruhe in deinen Look bringen.