Oscar-Verleihung 2021 : Stars und Glamour auf dem roten Teppich

In Los Angeles, London und Paris werden zum 93. Mal die Oscars verliehen. Wegen der Corona-Pandemie wird auf den grossen Rummel verzichtet.

Darum gehts In der Nacht wird mit den Oscars der wichtigste Filmpreis der Branche vergeben.

Die Preisverleihung wurde im Vorfeld wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben.

Die prestigeträchtigen Goldmännchen werden in insgesamt 23 Kategorien vergeben.

Glitzernde Roben und viel Abstand: Trotz Corona sind Nominierte vor der 93. Verleihung der Academy Awards am Sonntagnachmittag über den roten Teppich gelaufen. Dieses Jahr ist das Stück Teppich deutlich kleiner – und liegt vor der Union Station in Los Angeles. Das historische Bahnhofsgebäude ist der Hauptschauplatz der diesjährigen Oscar-Show.

Mit Babybauch traf Emerald Fennell ein. Die 35-Jährige erwarte ihr zweites Kind, sagte sie. Das Regie-Debüt «Promising Young Woman» ist für fünf Oscars nominiert. Und gleich zu Beginn bekam sie auch den ersten Oscar des Abends – für das beste Original-Drehbuch.

Für ihre Rolle in dem Thriller ist die britische Schauspielerin Carey Mulligan nominiert. Sie glänzte auf dem roten Teppich mit ihrem Kleid von Valentino selbst wie ein Oscar. «Es ist einfach das beste Drehbuch, das ich seit langem gelesen habe», sagte sie über den Film.

Gold und Pink

Ganz in Gold erschien auch Soulsängerin Andra Day zur Verleihung der Academy Awards. Sie hofft in diesem Jahr auf einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «The United States vs. Billie Holiday». «Ich habe etwa 40 Pfund für die Rolle verloren», sagte sie. Sie trinke und rauche nicht, habe aber für den Film damit angefangen. Nicht, um Gewicht zu verlieren – sondern um möglichst nah an die Stimme der legendären Jazzsängerin zu kommen.

Glenn Close, als beste Nebendarstellerin in «Hillbilly Elegy» nominiert, trat in einem blau-glitzernden Hosenanzug ins Schweinwerferlicht. Leslie Odom Jr. glänzte in einem goldfarbenen Frack, Colman Domingo in schrillem Pink.

Neben den Oscar-Anwärtern sind 18 Filmschaffende als prominente Helfer eingeladen, darunter Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Joaquin Phoenix und Brad Pitt. Es gibt diesmal keinen Gala-Moderator; die von Regisseur Steven Soderbergh gestaltete Show soll wie ein Film ablaufen und startete dann auch mit einem filmüblichen Vorspann.

Celeste und Laura Pausini singen

Grosse Bühne für die Soul-Musikerin Celeste und die italienische Sängerin Laura Pausini: Im Vorfeld der Oscar-Gala gehörten sie der Star-Riege an, die die Oscar-nominierten Songs präsentierten. Auf der riesigen Terrasse des neuen Academy-Museums in Los Angeles, mit Blick über die Stadt, waren vier Songs aufgenommen und in der Sondersendung «Oscars: Into the Spotlight» ausgestrahlt worden. Auch Sängerin H.E.R., ihr Kollege Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren wirkten mit.

Aus Island wurde die schwedische Sängerin Molly Sandén dazugeschaltet. Vor nächtlicher Kulisse in dem kleinen Hafenort Husavik sang sie das Lied «Husavik» aus der Komödie «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

1 / 6 Colman Domingo stiehlt in seinem pinken Anzug nicht nur allen Männern die Show AFP/Chris Pizzello Glenn Close tritt in einem blau-glitzernden Hosenanzug ins Scheinwerferlicht. (25. April 2021) AFP/Chris Pizzello Leslie Odom Jr. steht dafür mehr auf Gold. AFP/Chris Pizzello

Schwieriges Jahr für Filmbranche

Ab 2 Uhr in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) werden dann zum 93. Mal die Oscars verliehen. Die Preisverleihung findet eigentlich traditionsgemäss im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt es allerdings nicht bei der imposanten Bühne, die das Publikum aus den Vorjahren kennt: Die Oscars werden zusätzlich aus dem Bahnhofsgebäude Union Station in L.A. sowie aus London und Paris gesendet.

Trotz einem schwierigen Jahr für die Filmbranche ist das Raster von Anwärtern auf die verschiedenen Awards prall gefüllt. Und die Liste der Nominierten ist wohl so divers wie noch nie: Die Academy of Motion Pictures and Sciences hat unter anderem mit Chloé Zhao (39) und Emerald Fennell (35) erstmals zwei Frauen in der Kategorie «Beste Regie» nominiert.

Zahlreiche internationale Stars führen von den unterschiedlichen Standorten aus durch den Abend und übergeben den Preisträgern ihre Oscars. Das sind die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien:

Bester Film

«The Father»

«Judas and the Black Messiah»

«Mank»

«Minari»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

«Sound of Metal»

«The Trial of the Chicago 7»

Beste Regie

Lee Isaac Chung für «Minari»

Emerald Fenell für «Promising Young Woman»

David Fincher für «Mank»

Thomas Vinterberg für «Druk – Another Round»

Chloé Zhao für «Nomadland»

Beste Hauptdarstellerin

Viola Davis für «Ma Rainey’s Black Bottom»

Andra Day für «The United States vs. Billie Holiday»

Vanessa Kirby für «Pieces of a Woman»

Frances McDormand für «Normadland»

Carey Mulligan für «Promising Young Woman»

Bester Hauptdarsteller

Riz Ahmed für «Sound of Metal»

Chadwick Boseman für «Ma Rainey’s Black Bottom»

Anthony Hopkins für «The Father»

Gary Oldman für «Mank»

Steven Yeun für «Minari»

1 / 15 Vor dem Bahnhof von Los Angeles wird der rote Teppich ausgerollt: Hier (und an weiteren internationalen Schauplätzen) findet in der Nacht auf Montag die 93. Oscar-Verleihung statt. REUTERS Vorschau-Mock-up: So sieht das covid-konforme Oscar-Set in der Union Station aus. VIA REUTERS Unter den Stars vor Ort ist Brad Pitt (57): Er überreicht in diesem Jahr einen Preis. REUTERS

