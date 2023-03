Stars wollen nicht an König Charles’ Krönungsfeier singen

1 / 6 Am 6. Mai werden König Charles III. und seine Königsgemahlin Camilla (75) in London feierlich gekrönt. Chris Jackson/Getty Images Doch der 74-Jährige blickt der Feier besorgt entgegen. Seine Wunsch-Stars erteilten ihm Absagen. Samir Hussein/WireImage Wie das Magazin «Marie Claire» schreibt, soll Adele (34) abgesagt haben. IMAGO/Cover-Images

Darum gehts Charles III. (74) wird am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey offiziell zum neuen König Englands gekrönt.

Geplant ist ein dreitägiges Fest mit einem Mega-Konzert auf Schloss Windsor. Doch die Suche nach Stars gestaltet sich schwierig. Viele sagen dem Monarchen ab.

Kenner der Musikbranche sind sich sicher: Künstlerinnen und Künstler wollen nach den vielen Skandalen nicht mit dem Königshaus in Verbindung gebracht werden.

Das Vereinigte Königreich fiebert dem 6. Mai entgegen. Dann werden König Charles III. (74) und seine Königsgemahlin Camilla (75) in London feierlich gekrönt. Zum historischen Ereignis werden zahlreiche prominente Gäste und ein prunkvolles Rahmenprogramm erwartet. Nach der traditionellen Krönungszeremonie in der Westminster Abbey soll während drei Tagen gefeiert werden. Ein Highlight: das grosse Konzert am Sonntagabend auf Schloss Windsor. Doch das entwickelt sich von Tag zu Tag immer mehr zum Problem, denn der Monarch soll reihenweise Absagen von Stars kassieren.

Wie das Magazin «Marie Claire» schreibt, sollen Adele (34) und Ed Sheeran (32) die Anfrage für einen Auftritt klar abgelehnt haben. Der Zeitung «Sun» zufolge kann auch Elton John (75), der ganz oben auf Charles’ Wunschliste stand, kein Konzert spielen. Der 75-Jährige ist aktuell auf Europatour und nannte «Terminprobleme» als Grund. Ebenfalls wegen zu voller Terminkalender hätten Harry Styles (29), der derzeit auch auf Tournee ist, und die Spice Girls abgesagt.

Stars wollen nicht mit dem Königshaus in Verbindung gebracht werden

Inoffiziell sind laut «Page Six» allerdings die immer wieder aufkommenden Skandale der britischen Königsfamilie für die vielen Abfuhren verantwortlich. So wollen die Musikerinnen und Musiker nicht damit in Verbindung gebracht werden. Eine Expertin aus dem britischen Musikbusiness meint: «Ich weiss nicht, ob ein Auftritt positiv zur Geschichte eines Künstlers beiträgt.» Simon Jones, Pressesprecher diverser Stars aus Grossbritannien, schätzt die Situation gegenüber dem Musikmagazin «Rolling Stone» ähnlich ein: «Die königliche Familie hatte in letzter Zeit mit einer Reihe von PR-Desastern zu kämpfen, und jeder, der bei der Show auftritt, müsste abwägen, ob es eine negative Gegenreaktion geben würde, wenn er unter seinen Fans auftritt.»

Trotz der Schwierigkeiten bei der Suche nach Künstlerinnen und Künstlern seien einige Namen bereits gesetzt, allerdings noch nicht öffentlich gemacht worden. So sollen Kylie Minogue (54) und die Boygroup Take That zugesagt haben – allerdings ohne Superstar Robbie Williams (49). Untermalt sollen die Auftritte von einer fulminanten Lichtshow werden, wie der Palast bereits verkündete. Dies in Erinnerung an das 80-Jahre-Thronjubiläum für die im September verstorbene Queen Elizabeth II vor dem Buckingham-Palast. Für den Mega-Event werden Tausende Tickets landesweit verlost.