Ob du deine Sonnenbrille als Accessoire brauchst oder sie der Star in deinem Outfit ist, 2021 gibt es für alle den passenden Trend. Wir zeigen die besten Modelle.

Die richtige Sonnenbrille schützt deine Augen und gibt dir ein gutes Gefühl. Ob du bei Sonnenbrille n gerne auf Drama setzt und damit schon mal deine müden Hangover-Äuglein versteckst, oder einfach das i-Tüpfelchen für dein Outfit suchst, auf dem Runway für die kommende Saison gab es schon zahlreiche Inspirationen. Jetzt sehen wir die neuesten Trends auch an Berühmtheiten wie Kylie Jenner & Co, die uns zu einer Sonnenbrillen-Shoppingtour verführen.

Wenn du dir unsicher bist, welche Brille zu deiner Gesichtsform passt, haben wir bereits eine Orientierungshilfe für dich zusammengestellt. Und ohne diese Brillen geht diese Saison gar nichts:

Kleine Begleiter

Bei MiuMiu etwa waren kleine rechteckige Brillen der Liebling für Frühling und Sommer 2021 :

Dieses Modell ist sozusagen der Nachfolger der Butterfly-Brillen, die vor ein paar Saison en alle trugen. Am besten lässt sich diese Form als Slim Rectangular beschreiben, also schmal und rechteckig. Diese Brillenform sehen wir gerade b esonders häufig b ei K endall Jenner und Bella Hadid.

Dass diese Art von Sonnenbrille auch für Männer funktioniert, zeigt etwa Justin Bieber:

Das sind unsere Empfehlungen für Slim Rectangular Sonnenbrillen:

Dieses Modell wurde in Zusammenarbeit mit Influencerin Chiara Ferragni kreiert: Brille HU 4008 Bold Eye ca. Fr. 154. – von Chiara Ferragni bei Sunglass Hut Courtesy of Sunglass Hut Auch in vielen anderen Farben erhältlich: Sonnenbrille « 05 » in Ecru ca. Fr. 112.– von Chimi Courtesy of Chimi Hier unterstützt du mit deinem Einkauf Mental-Health-Programme: Sonnenbrille «Lenny» ca. Fr. 224.– von Halcyon Courtesy of Halcyon

Grüsse aus der Zukunft

Glatt und futuristisch wie ein Raumschiff mute t die Art von Sonnenbrillen an, die etwa bei Fendi gezeigt wurden:

Noch immer sehen wir in der Mode den Trend zur 2000er-Mode. Mit dem Tech-Boom in den frühen 2000ern waren da bereits glänzende Oberflächen, wie etwa bei Shield-Sonnenbrillen, im Kommen. Diesen Y2K-Trend nehmen wir auch in die kommende Saison mit.

Kim Kardashian ist die Queen, wenn es um Shield-Sonnenbrillen geht. Sie trägt ihre zum kurzen Kleid mit A nimal P rint und XXL-Ohrringen:

Dabei dürfen diese Modelle auch gerne oversized ausfallen, wie hier bei Cardi B:

Das sind unsere Empfehlungen für futuristische Sonnenbrillen:

Die Cut-Outs an dieser Brille sorgen für eine spannende Form: Sonnenbrille “TMA - The Icon” ca. Fr. 329.– von Silhouette Courtesy of Silhouette Schützt dich vor der Sonne und verleiht Coolness: Brille Pink « PK0027 » ca. Fr. 93.– von Solstice Sunglasses Courtesy of Solstice Sunglasses Gibt futuristische Vibes: Sonnenbrille Studio 12.1 Fr. 519.– von Mykita Courtesy of Mykita

Lizenz zum Fliegen

Die Pilotenbrillen sind schon ein Accessoire-Evergreen. Für Frühling und Sommer 2021 sah man sie zum Beispiel auf dem Runway von Versace:

Einer der grössten Anhänger der Aviator-Sonnenbrillen ist der US- amerikanische Präsident Joe Biden. Er beweist, dass Sonnenbrillen in jedem Alter eine gewisse Lässigkeit verleihen:

A ber auch für die guten alten Pilotenbrillen gibt es 2021 ein kleines Update. So sehen wir sie dieses Jahr vermehrt mit getönten Gläsern, wie bei Versace.

Das sind unsere Empfehlungen für Aviator-Sonnenbrillen:

Getönte Gläser schützen vor ungewollten Blicken: Sonnenbrille « BD 319 » Fr. 48.50 von Fielmann Courtesy of Fielmann Gibt der klassischen Aviator-Form einen neuen Twist: Sonnenbrille mit Kette Fr. 14.95 von C&A Courtesy of C&A Diese Sonnenbrille wird aus Abfall von patagonischen Gewässern hergestellt und ist nachhaltig: Sonnenbrille « Huemaul » ca. Fr. 72.– von Karün Eyewear Courtesy of Karün Eyewear

Go Big Or Go Home

TV-Star Olivia Palermo versteckt ihr Gesicht gerne mal unter einer grossen Sonnenbrille. Das tun wir die kommende Saison auch. Wer abends also einen über den Durst getrunken hat, oder sich sonst noch nicht bereit für den Tag fühlt, kann sich diesen Frühling und Sommer einfach hinter einer XXL-Sonnenbrille verstecken.

Das konnten wir auch auf den Runways von Gucci sehen, die für Frühling und Sommer 21 auch mit grossen Sonnenbrillen spielen:

Das sind unsere Empfehlungen für XXL-Sonnenbrillen:

Ein hübsches Modell aus der Schweiz. Die Bügel von Sol Sol Ito Brillen können nach Lust und Laune gewechselt werden: Sonnenbrille “048” Fr. 396.– von Sol Sol Ito Courtesy of Sol Sol Ito Mit zartem Farbverlauf in den Gläsern: Sonnenbrille Fr. 170.– von Michael Kors bei Zalando Courtesy of Michael Kors Mit auffallendem Rahmen: Sonnenbrille « So Fetch » Fr. 99.– von Le Specs bei Manor Courtesy of Le Specs