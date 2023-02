Frühjahrssession: Alle Infos zur Frühlingssession von National und Ständerat

Am Montagnachmittag hat in Bern die Frühjahrssession begonnen. Gleich zu Beginn wurden zwei neue Mitglieder des Nationalrates vereidigt. Zum einen Manfred Bühler, SVP BE. Er rückt für Albert Rösti nach, der in den Bundesrat gewählt wurde. Und zum anderen Andreas Meier, Mitte AG. Er folgt auf Ruth Humbel, die zurückgetreten ist.