Fembites - Start-up entwickelt Schoggi gegen Heisshunger und PMS

Darum hast du während der Periode Heisshunger

Schuld am Heisshunger auf Schoggi, Cookies und Chips sind, du ahnst es, die Hormone. Während des Eisprungs steigt das Östrogenlevel an, was appetithemmend wirkt, während das Progesteron niedrig bleibt. Kurz vor der Periode erreicht das Progesteron seinen Höchststand und das Östrogen sinkt wieder. Durch den hohen Progesterongehalt im Blut wird unter anderem Heisshunger ausgelöst. Vor der Periode sinkt ausserdem der Serotoninspiegel und der Körper verlangt nach süssen und salzigen Snacks, um den Glückshormonspiegel wieder anzuheben.