Deal gelandet : Start-up Lilium verkauft 220 Flugtaxis nach Brasilien

Das deutsche Aviatik-Jungunternehmen hat sich einen Grossauftrag aus Brasilien gesichert. Mit an Bord ist auch ein bekanntes Gesicht aus der Serie «Höhle der Löwen».

Der aus der Serie «Höhle der Löwen» bekannte Investor Frank Thelen ist an Lilium beteiligt und Mitglied des Vorstandes.

Das Luftfahrt-Start-up will Elektro-Jets an das brasilianische Luftverkehrsunternehmen Azul verkaufen.

Das bayerische Luftfahrt-Start-up Lilium will 220 kleine Elektro-Jets für je sechs Passagiere an das brasilianische Luftverkehrsunternehmen Azul verkaufen und dort einen Flugshuttle-Service aufbauen. Der Verkauf und die strategische Allianz mit Azul umfassen eine Milliarde Dollar, wie Lilium mitteilte. In Brasilien wollen die beiden Firmen den regionalen Hochgeschwindigkeitsverkehr nach eigenen Angaben «grundlegend verändern».