«Mit der Importbranche konkurrenzieren»Start-up plant eine 7 Meter hohe Vertical Farm in Zürich

Experten-Interview

Die Entwicklung hin zu neuen Anbaustrategien zeichnet sich in asiatischen Ländern schon lange ab, in Europa ist diese etwas zäher. Um die Machbarkeit und Notwendigkeit solcher Projekte zu beurteilen, gibt es jedoch verschiedene Faktoren zu beachten. Ob sich solche Farmen hierzulande durchsetzen können, wird die Nachfrage bestimmen. In der Schweiz gibt es Abnehmer für lokale Produkte, aber ob diese auch bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, muss man sehen. Wenn dem Grossverteiler Produkte ganzjährig mit derselben Qualität, Menge und zum gleichen Preis angeboten werden können wie bis anhin, ist das Interesse wahrscheinlich gross.

In Grossstädten in den USA oder Asien gibt es wenig Platz, um Gewächshäuser aufzustellen. Darum sind solche Farmen dort mehr im Kommen. Wir haben in der Schweiz keinen Druck, in den Städten zu produzieren, da wir ausserhalb genügend Platz haben. In der Schweiz haben wir in den Sommermonaten eine gute Eigenversorgung. In den Wintermonaten ist dies wegen klimatischer Bedingungen schwieriger. Hier sind wir auf den Import angewiesen. Wegen der tieferen Einkaufspreise ist der Import von Frischgemüse für den Detailhandel nicht uninteressant. Die Kosten der Produktion sind im Ausland wesentlich günstiger. Ob die neuen Farmen damit konkurrenzieren können, ist fraglich.