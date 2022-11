Nun kannst du die Stadtwohnung gegen ein Berg-Chalet tauschen

1,3 Prozent leere Wohnungen

Der ohnehin knappe Wohnungsleerstand verschärft sich vor allem in den Zentren. Schweizweit beträgt der Wohnungsleerstand 1,3 Prozent. In Zürich gibt es laut der Immobilienberatungsfirma Iazi nur noch 200 Leerwohnungen bei über 200’000 Wohnungen. Der Grossteil der leer werdenden Wohnungen wird an Bekannte vergeben, was die Wohnungssuche weiter erschwert.