Cape Canaveral (USA): Start von «Artemis» erneut abgesagt – Nasa peilt Datum im Oktober an

Ein heranziehender Tropensturm macht dem Start der unbenannten Mondmission einen Strich durch die Rechnung. Statt weiter an dem Startversuch zu arbeiten, wollten die Nasa-Fachleute Vorbereitungen treffen, um die Rakete mit der «Orion»-Kapsel an der Spitze von der Startplattform möglicherweise zurück in den Hangar zu fahren, teilte die Nasa mit. Man verfolge die Wettervorhersage genau, erklärte die Behörde am Sonntagvormittag (Ortszeit). Die endgültige Entscheidung, ob die Rakete am Launchpad bleibt oder in den Hangar zurückgeführt wird, sollte in der Nacht zum Montag getroffen werden.