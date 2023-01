Pietro Lombardi meldet sich nach Geburt seines Sohnes zu Wort

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schwelgen im Babyglück. Der Sänger und die Influencerin sind vor wenigen Tagen Eltern geworden, wie sie jüngst auf Instagram bekannt gegeben haben. Doch der Kleine kam rund sechs Wochen zu früh auf die Welt. Tagelang machten sich die Fans Sorgen und spekulierten über die Geburt. Nun meldete sich der frisch gebackene Papa erstmals in einer Instagram-Story zu Wort und gibt Entwarnung: «Unser Start war nicht so einfach, aber jetzt sind wir zu Hause.»

In der Story meint der 30-Jährige zu seinen Followerinnen und Followern: «Danke an alle, die sich viele Sorgen gemacht haben und geschrieben haben täglich. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass wir erst mal Zeit für uns brauchten. Danke an euch alle, dass ihr so an uns gedacht habt.»