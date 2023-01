Super League live: Gewinnt der FC Zürich gegen den FC Luzern?

Lange musste man sich in Luzern für die ersten richtig gefährlichen Aktionen gedulden. Schliesslich war es Schürpf, welcher kurz vor der Pause aus wenigen Metern an FCL-Hüter Kostadinovic scheiterte. Ansonsten konnte man klar sehen, dass beide Teams darauf bedacht waren, hinten sicher zu stehen. Weitere Halbchancen entstanden meist eher aus Zufallsaktionen. Gegen Ende der Halbzeit nahm die Partie aber langsam Fahrt auf, was für den weiteren Verlauf der Partie hoffen lässt.