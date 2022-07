Gemäss zahlreicher Berichte will Donald Trump noch diesen Monat seine erneute Kandidatur bekannt geben. Ein Kommentator spekuliert sogar, dass Trump schon die Unabhängigkeitsfeier vom 4. Juli für die Ankündigung nutzen wird.

Wahlen 2024 : Startet Trump schon am Montag das Rennen um die Präsidentschaft?

1 / 5 Donald Trump will schon bald seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 bekannt geben. Mit einer solchen Andeutung überraschte er selbst seine engen Berater. IMAGO/ZUMA Wire Üblicherweise beginnt das Rennen um die Kandidatur nicht vor den wegweisenden Zwischenwahlen im November. REUTERS Verschiedene Kommentatoren glauben, dass Trump so früh kandidiert, um sich vor einem Strafverfahren zu drücken und von der jüngsten negativen Presse abzulenken. Bild: Öffentliche Anhörung zum Angriff auf das US-Capitol, 28. Juni. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwägt laut einer Quelle, sich frühzeitig in das Rennen um die Präsidentschaft 2024 einzuschalten. «Es gibt noch keine Einzelheiten, aber die Leute bereiten sich vor, sie legen die Grundlagen», sagte die Quelle am Samstag zur «New York Post». Gemäss dem Insider könne Trump noch vor November seine Kandidatur ankündigen.

Damit käme Trumps Sprung ins Präsidentschaftsrennen ganze zwei Jahre vor den Wahlen, die am 5. November 2024 beginnen. Vor seiner letzten Präsidentschaft, die im Jahr 2016 begann, begab er sich erst im Juni 2015 ins Rennen. Eine Kandidatur noch vor den wegweisenden Zwischenwahlen diesen November wäre eine absolute Seltenheit.

Will Trump von den Ermittlungen ablenken?

Gemäss Berichten von CNN hatte Donald Trump zu seinen Verbündeten gesagt, seine Kandidatur noch im Juli beginnen zu wollen. Mit seiner Andeutung soll Trump gemäss der New York Post sogar seine engen Berater überrascht haben. Diese beeilen sich nun, vor Trumps möglicher Ankündigung einen Wahlkampfapparat aufzubauen.

Glaubst du, dass Trump erneut kandidieren wird? Ja, und ab 2024 wird Trump wieder die USA regieren. Nein, er wird nicht nochmals antreten. Ja, aber er wird nicht noch einmal zum Präsidenten gewählt werden. Ich weiss es nicht.

Dem berüchtigten konservativen Kommentator Alex Jones zufolge könnte Trump die Kandidatur bereits am Montag beginnen – dann begehen die USA ihren Nationalfeiertag, den Independence Day. Wie die «New York Times» spekuliert, will Trump sich mit der ungewöhnlich frühen Kandidatur vor der Reihe potenziell schädlicher Enthüllungen schützen, die aus den Ermittlungen zu seiner Wahlniederlage im Jahr 2020 und dem Sturm auf das Capitol hervorgehen könnten.

Trump wäre «klarer Spitzenkandidat»

Auch laut dem «Tages-Anzeiger» hofft Trump, dass er mit einer frühen Bekanntgabe seiner Kandidatur eine Strafklage gegen ihn abwenden kann. Nicht alle Republikaner sind dabei erfreut über Trumps Pläne: So befürchte die Parteivorsitzende Ronna McDaniel, Trumps Selbstinszenierung könnte den Republikanern in den Herbstwahlen schaden. Nichtsdestotrotz: Trump würde laut New York Times als «klarer Spitzenkandidat» und mit einer Zustimmungsrate von 80 Prozent ins Rennen der Republikaner gehen.