Starticket

Starticket wird See Tickets

Der Schweizer Ticketvermarkter Starticket heisst ab sofort See Tickets.

Starticket ist seit Anfang des Jahres Teil des britischen Ticketingunternehmens See Tickets. See Tickets ist in neun europäischen Ländern und den USA aktiv und vertreibt unter anderem Tickets für das englische Grossfestival Glastonbury und das belgische EDM- und Elektro-Festival Tomorrowland.