Motorenteile gewechselt : Startplatzchaos in Monza – Verstappen und Hamilton werden strafversetzt

Bereits vor dem Qualifying in Monza ist klar: Diverse Fahrer werden strafversetzt oder müssen gar von ganz hinten starten am Sonntag.

Noch schlimmer trifft es Lewis Hamilton: Er muss am Sonntag in Monza von ganz hinten starten.

In spezieller Gelb-Lackierung zur Pole Position? Nachdem diverse Fahrer bestraft wurden, ist Charles Leclerc der Favorit auf den ersten Startplatz in Monza.

Italien, Ferrari – das passt. Die Begeisterung auf der Heimstrecke in Monza lebt. Allen Rückschlägen in dieser Saison zum Trotz. Die Scuderia fährt in gelber Speziallackierung. Und es bestehen berechtigte Hoffnungen zumindest mal auf Startplatz eins. Denn: Charles Leclerc ist nicht nur stark gefahren in den Trainings, fast seine gesamte Konkurrenz wird auch noch strafversetzt hinsichtlich des Rennens am Sonntag.