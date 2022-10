Swiss Indoors: Startpleite abgewendet – Weltnummer 1 Alcaraz übersteht 1. Runde in Basel

Carlos Alcaraz stand am Montag erstmals bei einem Turnier in der Schweiz im Einsatz.

»Wir sind zurück auf der Weltbühne» begrüsste Turnierdirektor Roger Brennwald vor der Eröffnungsfeier der Swiss Indoors in Basel das Publikum in der St. Jakobshalle. Der «Supermonday» der 51. Ausgabe des grössten Schweizer Tennis-Turnieres stand zum Start ganz im Zeichen der Spanier.

Reaktion nach schwachem Start

Schon im zweiten Game gibt Alcaraz seinen Aufschlag ab. Mit einem zweiten Service-Verlust des Spaniers ging der Startdurchgang dann prompt mit 6:3 an den frech aufspielenden Engländer. Das Muskelpaket aus Murcia schaltete in der Folge aber einen Gang hoch, breakte Draper gleich zu Beginn des zweiten Satzes zweimal in Serie und schnappte sich den Durchgang mit 6:2. Im dritten Satz zeigte Alcaraz erst Nerven und verspielte einen Breakvorsprung. Am Ende siegte der Turnierfavorit nach zwei vergebenen Matchbällen aber doch noch mit 3:6, 6:2 und 7:5.

Erst am Dienstag im Einsatz stehen die ersten Schweizer. Shootingstar Dominic Stricker trifft bei seinem Einzeldebüt in Basel auf den US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP 34), den er in der bislang einzigen Direktbegegnung beim Rasenturnier in Stuttgart im Juni in drei Sätzen besiegte. Stan Wawrinka (ATP 194) bekommt es derweil mit dem Norweger Casper Ruud (ATP 3) gleich mit einem der Turnierfavoriten zu tun, während Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) mit dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 10) ebenfalls eine harte Nuss zu knacken hat.