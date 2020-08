Hardturm-Areal Startschuss zur vierten Zürcher Stadion-Abstimmung

Am 27. September stimmen die Stadtzürcher Stimmberechtigten ein weiteres Mal über den Bau des Hardturm-Stadions ab. Die Befürworter haben am Dienstag den Wahlkampf gestartet.

Die Freude bei den Befürwortern des neuen Hardturm-Stadions war gross, als das Stimmvolk im November 2018 mit knapp 54 Prozent Ja zum «Projekt Ensemble» gesagt hat. Doch dann ergriff die IG Freiräume das Referendum gegen den privaten Gestaltungsplan. So kommt es am 27. September bereits zum vierten Mal zu einer Abstimmung über eine Zürcher Fussballarena.

Am Dienstag hat das Pro-Komitee den Abstimmungskampf aufgenommen. Die Befürworter machen sich stark für den Bau von Stadion und rund 800 Wohnungen. Die Kernbotschaft lautet «Ein Ja ist ein Ja», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Projekt passe für den Sport, fürs Quartier und für Zürich. Hans Klaus, Sprecher des Projektteams «Ensemble», sagte: «Nur mit einem Ja erhält Zürich ein vollwertiges Fussballstadion und dringend benötigten Wohnraum – gerade auch im verträglichen Preissegment.»

«Zwischenlösung Letzigrund»

Zürich sei als grösste die letzte Stadt in der Schweiz, die immer noch keine eigene Fussballarena habe – trotz zweier Clubs mit Profi-Mannschaften, heisst es weiter. Seit Jahren spielten FCZ und GC in einem Leichtathletik-Stadion. Das habe immer nur als Zwischenlösung gegolten. Speziell auch für die Zukunft des Frauenfussballs brauche es endlich ein richtiges Fussballstadion in Zürich.

«Fehlplanung verhindern»

Die IG Freiräume kämpft für eine soziale und klimaangepasste Entwicklung des Hardturm-Areals. «Die Bevölkerung hat die Chance, eine weitere Fehlplanung in der Stadt Zürich zu verhindern», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Aus dem knappen Ja solle ein lautes Nein werden. «Wir glauben, dass in Zeiten von Wohnungsnot und Hitzewellen das Areal besser entwickelt werden muss», so Sprecherin Lisa Kromer. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass teure Luxus-Wohnungen gebaut würden und in Zeiten der Klimaerwärmung ein grosses Areal versiegelt werde, wie es weiter heisst.