Australian Open 2022 : Startspiel oder Ausreise? Novak Djokovic würde in Nightsession antreten

Novak Djokovic wird am Montagabend bei den Australian Open in der Nightsession antreten – aber nur, wenn er die erneute Annullierung seines Visums vor Gericht abwenden kann. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Veranstalter des Turniers bekanntgaben. Djokovic würde im zweiten Spiel der Nightsession (um 9 Uhr Schweizer Zeit) in der Rod-Laver-Arena auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic treffen.