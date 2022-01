Abstimmung vom 13. Februar: – Starwerber Frank Bodin bezeichnet Werbeverbots-Initiative als «mut- und ideenlos»

1 / 4 Die Initiative «Kinder ohne Tabak» will Tabakwerbung dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sind: Zigarettenwerbung am Bahnhof. Tamedia Der Starwerber Frank Bodin spricht sich dreifach gegen die Initiative aus: als Bürger, als Werber und als Vater. Privat Bei einer Medienkonferenz erklären Vertreter der Werbebranche, weshalb sie die Initiative «Kinder ohne Tabak» ablehnen. Privat

Darum gehts Laut Umfrage von 20 Minuten und Tamedia würden 62 Prozent der Befragten für die Initiative «Kinder ohne Tabak» stimmen.

Die Initiativgegner haben sich Verstärkung geholt in Form von Starwerber Frank Bodin.

Sie bezeichnen die Initiative als unnötig und als Mogelpackung. Der Politik werfen die Gegner fehlende Ideen und Mut vor.

Die Befürworter betonen, dass es sich um ein Werbeverbot für Minderjährige handle.

Am 13. Februar stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Initiative «Kinder ohne Tabak» ab. Bis zum Abstimmungssonntag versuchen die Initiativgegner das Ergebnis umzukehren.

Die Volksinitiative, die Tabakwerbung im Umfeld von Minderjährigen verbieten will, stösst bei der Bevölkerung auf Anklang. Laut der neuesten Umfrage von 20 Minuten und Tamedia sind 62 Prozent dafür. Anders sehen das die Vertreter der Werbebranche, die am Mittwoch in Zürich eine Medienkonferenz abhalten. Sie bezeichnen das Volksbegehren einstimmig als «überflüssig und kontraproduktiv.»

Als prominente Besetzung mit dabei war Frank Bodin, einer der renommiertesten Werber der Schweiz. Er lehnt die Initiative ab, weil sie zu einer ungerechten Marktverzerrung führe. Obwohl er selbst nie Tabakprodukte bewerben wollte, wie er sagt, wehre er sich gegen jegliche Werbeverbote. Trotz der Umfrageergebnisse ist er überzeugt, dass das Ergebnis noch im Sinne der Gegner, des Bundesrats sowie des Parlaments kippen könnte. Deshalb hofft er auf eine genauere Auseinandersetzung mit der Initiative von der Stimmbevölkerung, um, wie er sagt «die Mogelpackung aufzudecken». Zudem wirft er den Politikerinnen und Politikern fehlende Ideen und Mut vor, die eigentlichen Ursache anzugehen. Bodin, der selbst Vater ist, sieht keine Notwendigkeit im Werbeverbot für Minderjährige. Denn «Werbeverbote schützen nicht die Jugend.» Vielmehr brauche es Aufklärung zu selbstbestimmtem, verantwortungsvollem Handeln.

«Dramatisches Zeichen»

Das Parlament hat mit dem Tabakproduktegesetz einen Gegenvorschlag zur Initiative erarbeitet. Dieser sieht vor, dass Tabakwerbung in Radio und Fernsehen, auf Plakaten, im Kino, in und an öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden sowie bei Sponsoringanlässen internationalen Charakters verboten wird. Erlaubt wäre Werbung hingegen weiterhin bei Sponsoringevents nationalen Charakters, in der Presse, im Internet, an Kiosks sowie Mailings und Flyer, die an Erwachsene abgegeben werden.

Jürg Bachmann, Präsident von Kommunikation Schweiz, sagte allerdings gegenüber den Journalisten: Es gehe im Abstimmungskampf völlig unter, dass das Tabakproduktegesetz vom vergangenen Oktober griffige Bestimmungen enthalte. «Das ist beschlossene Sache. Der Bundesrat muss noch die Verordnung schreiben, welche in die Vernehmlassung gehen wird, dann tritt es in Kraft.», so Bachmann. Das Gesetz stärke bereits den Jugendschutz, führe jedoch nicht zu einem Werbeverbot - anders als die Initiative «Kinder ohne Tabak». Er betont, dass auch in der Tabakbranche eine Markenpositionierung bei der Werbung möglich sein müsse, da die Produkte legal erhältlich seien.

Aus einem möglichen Tabakwerbeverbot ergeben sich auch Konsequenzen für die Medien. So rechnet Tarkan Özküp, Chief Commercial Officer beim Online-Partal Watson, mit Einnahmeeinbrüchen. Zudem sieht er noch eine weitere Gefahr in der Vorlage: Die freie Meinungsbildung sei gefährdet, wenn Tabakwerbung verboten würde. Das sei «ein dramatisches Zeichen». Neben der Erziehung und der Aufklärung in der Schule, sieht er auch Journalistinnen und Journalisten als Teil des Aufklärungsprozesses. Daher schlussfolgert er: «Wenn Werbung immer stärker reguliert, eingeschränkt oder gar verboten wird, führt das dazu, dass wir unserem massenmedialen Medienauftrag der schrankenfreien Information nicht mehr nachkommen können.»

Tabak-Werbeverbot für Minderjährige

Weiter betonte Roland Ehrler, Direktor des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands, an der Medienkonferenz, dass Werbung nicht alleiniger Treiber für den Tabakkonsum von Jugendlichen sei. Ein stärkerer Einfluss ginge von sozialen Faktoren aus, etwa vom persönlichen Umfeld. Ehrler begrüsst und unterstützt den Gegenvorschlag.

Es sei jedoch schwierig, gegen die emotionale Kampagnenführung der Initianten anzukommen laut Özküp. So vermittle die Plakatkampagne ein verfälschtes Bild, indem sie emotional damit spiele, dass Minderjährige zum Tabakkonsum verführt werden.

Ja-Komittee Mitglied Christina Bachmann-Roth nimmt auf Anfrage Stellung zu dem Vorwurf, man müsse Ursachen angehen statt Werbung zu verbieten. Sie sagt, es sei nicht richtig, Tabakprodukte zu verbieten, denn die Schweiz sei ein freies und offenes Land. «Uns geht es ausdrücklich nicht um ein Verbot von Tabakprodukten, sondern um ein Werbeverbot gegenüber Minderjährigen.» Es wäre nicht mutiger, Zigaretten zu verbieten, es wäre sinnlos und nicht zielführend.