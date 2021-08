Sommermode 2021 – Statement-Hosen färben jetzt deinen Alltag bunt

Nachdem in den zahlreichen Videocalls in den vergangenen Monaten vor allen Dingen spezielle Oberteile einen grossen Auftritt hatten, sind Statement -H osen (gerne werden sie auch Party Pants genannt) das perfekte Kleidungsstück, um sich der Welt wieder von Kopf bis Fuss zu zeigen.

Stars geben Stylinghilfe

Auch Stars und Influencerinnen sind im Party-Pants-Fieber. Auf Instagram geben sie uns mit ihren Outfits einen kleinen Vorgeschmack, was in der Welt der Statement-Hosen alles möglich ist. Nebst Inspo bekommen wir so auch eine kleine Hilfestellung bezüglich Styling.