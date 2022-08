Ausgefallene Formen: Statement-Spiegel sind der Interiortrend 2022

Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist die beste Deko im ganzen Land? Ganz klar: Es ist der Spiegel selbst. Sie funktionieren nicht nur als Accessoires und Wanddekoration, sondern können auch einen positiven Einfluss auf das Raumgefühl haben. So können Spiegel für mehr Helligkeit sorgen oder einen Raum deutlich grösser wirken lassen.