Tankstellen-Einsturz in Lugano  - Statiker vermutet Konstruktionsfehler als Ursache

Das Dach einer Luganer Tankstelle ist am Mittwochmorgen zusammengebrochen.

Im Luganer Stadtteil Noranco ist am Mittwochmorgen eine Tankstelle von Coop Pronto eingestürzt. Laut Angaben der Mediensprecherin von Coop Mineraloel AG Sabine Schenker ist dabei niemand zu Schaden gekommen, weitere Untersuchungen sind im Gang e .

Wahrscheinlich ein Konstruktionsfehler

Statiker Pasquale Angelini ist überzeugt, dass der Einsturz nicht nur wegen de r grossen Regenmassen passiert sei: «An den Bildern ist ersichtlich, dass keine Abstützung oder massive Rückverankerung vorhanden ist», so der Bauingenieur und Experte in der Tragwerksplanung. Das Dach sei an einer Fuge eingestürzt. Gerissene Verbindungsteile seien, wie sonst üblich bei solchen Schäden, nicht ersichtlich. «Es ist zu vermuten, dass die Konstruktion, die das Vordach und das restliche Dach verbindet, nicht korrekt berechnet oder realisiert wurde», sagt Angelini weiter.