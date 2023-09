Statistik: Grüezi Schweiz – so viele Deutsche leben bei uns

Deutsche wandern am liebsten in die Schweiz aus.

Auswanderer aus Deutschland zieht es in Europa am häufigsten in die Schweiz. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, hatten Anfang 2022 knapp 311’300 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ihren Wohnsitz im Nachbarland. Ihre Zahl nimmt seit Jahren zu. Im Vergleich zu 2021 betrug der Zuwachs allerdings weniger als ein Prozent.