Firmen unter Druck: «Statt 100-Prozent-Jobs und Karriere wollen sie Freizeit und hohe Löhne»

Auch in der Schweiz stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen, hält Diana Gutjahr, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gewerbeverbandes, fest. Gutjahr, die mit ihrem Mann den Stahl und Metallbaubetrieb Ernst Fischer führt, sagt, dass es vor allem für Büro-Jobs viele Bewerbungen von jungen Menschen gebe, für die ein 100-Prozent-Pensum nicht in Frage komme.

Lohnforderungen teils utopisch

Auch seien viele Studienabgänger nicht bereit, auch mal am Wochenende zu arbeiten. Dabei müsse man die Projekte dann erledigen, wenn es die Kundschaft fordert. Schliesslich seien es die Kundinnen und Kunden, die einem am Ende den Lohn bezahlen. Ebenso seien die Lohnforderungen der Generation Z teils utopisch: «Viele Junge lesen in der Zeitung, was man in Lehrberufen oder im Finanzsektor verdient, und fordern dann ähnlich hohe Löhne», sagt Gutjahr. Diese könnten KMUs aber oft gar nicht bezahlen.