Strafgericht BS – Statt bei einer Immobilienfirma heuerte Stellensuchende (26) bei Kriminellen an

Für eine 26-jährige Baslerin endete die Jobsuche vor dem Strafgericht. Anfang 2019 stiess sie auf ein Inserat einer Zuger Immobilienfirma, die eine Regionalvertreterin suchte. Die Immobilienfirma existiert tatsächlich, nur wurde ihr Name und Auftritt von Kriminellen missbraucht. Das konnte die Stellensuchende aber nicht ahnen. Sie unterzeichnete am 17. Februar einen Vertrag, der ihr ein monatliches Fixeinkommen von 2400 Franken zuzüglich Auftragsprovisionen und Spesenvergütung zusicherte.

Als Kontakt fungierte gemäss Anklage der Basler Staatsanwaltschaft eine «angebliche» Senior Managerin namens Michaele Stauffer. Diese unterrichtete sie am 4. März, dass auf ihr Konto bei der Post Finance AG Einzahlungen getätigt werden. Der 26-Jährigen wurde erklärt, dass die eingezahlte Summe von 11’011 Franken auf ihrem Konto für eine Mietkaution in Moskau gebraucht werde. Sie solle das ganze Geld bar beziehen und dieses eingewickelt mittels «Post Pack International Priority-Swisspost Urgent» per Post an eine Adresse in Moskau versenden. Die Baslerin führte diesen Auftrag aus.