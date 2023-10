Ist Akupunktur im Gesicht eine Alternative zu Botox?

Langsam machen sich bei dir erste Fältchen bemerkbar, du würdest gern entgegenwirken, aber zu Botox willst du nicht gleich greifen ? Glaubt man diversen Artikeln und Websites, könntest du mit Akupunktur ähnliche Ergebnisse erzielen – zwar immer noch mit (zahlreichen) Nadeln, aber ohne lähmendes Nervengift. Dr. med. Wei Zhang bietet kosmetische Akupunktur an und klärt auf, was dahintersteckt. Zusätzlich schätzt Dr. med. Daniela Kleeman, Fachärztin FMH Dermatologie und Venerologie, die Wirkung ein.

Wie wirkt Akupunktur im Gesicht?

«Bei Akupunktur geht es vor allem um den Energiefluss», so Dr. med. Zhang. «Gibt es im Gesicht Energie-Blockaden, wird auch das Blut mit wichtigen Nährstoffen nicht mehr ausreichend an die betroffenen Stellen transportiert. Es entsteht eine Minderversorgung der Zellen, die in der Folge weniger Hyaluronsäure und Kollagen produzieren – das lässt uns älter wirken.» Solche Blockaden will die Expertin mit Akupunktur lösen: «Ich kann durch die Positionierung der Nadeln bestimmen, wohin die Energie fliessen soll.» Bei einer Behandlung liegt man mit bis zu 20 feinen Nadeln im Gesicht und in der Kopfhaut 30 Minuten still, vorab erfolgt eine Druckmassage entlang der Konturen. Schmerzhaft soll die Akupunktur nicht sein.