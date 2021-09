Strafanstalt Kanton Zug - Statt Brennholz auszuliefern ergreift Häftling die Flucht

Der 41-jährige Algerier war an einer Brennholzlieferung in Cham beteiligt, als er am Donnerstagmorgen entwichen ist. «Entweichungen während externen Arbeitseinsätzen sind im Mehrjahresvergleich sehr selten und so gesehen eben Einzelfälle», wie die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt. Für solche Einsätzen kommen nur Häftlinge in Frage, welche keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, führt die Sicherheitsdirektion weiter aus . Eine 100-prozentige Garantie, solche Ausbrüche zu verhindern, gebe es nicht. «Solche Vorfälle können nicht immer verhindert werden.» Das Amt weist darauf hin, dass es sich nicht um einen Fluchtversuch aus der Strafanstalt Zug handelt und man deshalb keine Notwendigkeit sieht, das Sicherheitskonzept anzupassen.