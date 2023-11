Statt dem Paket von Wish bekam er teuren Strafbefehl nach Hause

1 / 4 Auf Shoppingplattformen wie Wish können in der Schweiz illegale Waffen wie ein Zielfernrohr mit Laser bestellt werden. Anstelle des Pakets kann aber auch eine teure Rechnung ankommen (Symbolbild). Screenshot Viele Bestellungen von Grosshändlern aus Fernost landen im Briefzentrum Zürich-Mülligen. Der Zoll kontrolliert dort vermehrt diese Pakete. 20min/Celia Nogler Neben illegalen Waffen werden auch vermehrt gefälschte Markenprodukte vom Zoll am Import in die Schweiz gehindert. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Im Kanton Baselland wurden zwei Männer wegen Verstössen gegen das Waffengesetz per Strafbefehl verurteilt.

Beide bestellten im Internet Waffen, die in der Schweiz verboten sind und gegen das Waffengesetz verstossen.

Weil Delikte wie diese zunehmen, hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit seine Kontrollen im Postverkehr verstärkt.

Der Onlinewarenhandel mit Fernost boomt weltweit. Auch in der Schweiz kommen viele Pakete von Grosshändlern an. Diese Pakete landen bei der Einfuhr in die Schweiz in der Regel im Briefzentrum Zürich-Mulligen. An diesem Standort hat das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) Mitarbeitende stationiert, die diese Paketsendungen kontrollieren. Genau das geschah mit einem Paket, das Anfang 2023 auf der Onlineplattform Wish bestellt wurde. Beim Besteller angekommen ist aber nicht das bestellte Zielfernrohr mit Laser, sondern ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen eines Vergehens gegen das Bundesgesetz über Waffen. Das Paket kommt den Mann teuer zu stehen, es erwartet ihn eine Busse von 400 Franken, die sich samt Gebühren auf 870 Franken summiert. Das Zielfernrohr wurde vernichtet.

Dieser Fall ist nicht der einzige dieser Art. Regelmässig stellt die Baselbieter Staatsanwaltschaft Strafbefehle wegen der Einfuhr von verbotenen Waffen in die Schweiz aus. Wer eine solche Waffe im Ausland kauft und sie in die Schweiz einführt, macht sich gleich mehrerer Verstösse schuldig. Zum einen der Widerhandlung gegen Paragraf 33 des Bundesgesetzes über Waffen sowie der illegalen Einfuhr. Immer mehr Schweizer tappen in diese Falle und sammeln einen Eintrag im Strafregister. Seit Jahren stellt das BAZG eine Zunahme von sichergestellten Waffen fest, «das ist in erster Linie auf den boomenden Onlinehandel zurückzuführen», erklärt BAZG-Sprecher Simon Erny.

So ging es auch einem weiteren Mann, der auf Aliexpress, einer anderen chinesischen Shoppingplattform, eine Stablampe bestellte. Weil sich in der Lampe ein integrierter Elektroschocker befand und er zudem auch eine Soft-Air-Pistole erhielt, die nicht ausreichend vor dem Zugriff Dritter geschützt war, kam es auch in diesem Fall zu einem Strafbefehl. Die verbotene Waffe fand der Zoll in Embrach. Kostenpunkt in diesem Fall: 300 Franken, samt Gebühren und Auslagen 1110 Franken.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen