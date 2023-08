Wattwil: Mann prallt gegen Strassenschild

Wattwil SG : Statt der Ausfahrt erwischte er das Strassenschild

Am Mittwochmorgen ist es im Kreisverkehr in Wattwil zu einem Selbstunfall gekommen. Das Auto eines 78-jährigen Mannes ist in ein Strassenschild geprallt. Dabei wurden er sowie sein 54-jähriger Beifahrer leicht verletzt.