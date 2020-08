Trauer um verstorbene Jugendliche (15) «Statt dich aufwachsen zu sehen, gehe ich an deine Beerdigung»

Der Schock bei den Freunden der zwei in Zollikerberg ZH verstorbenen Jugendlichen sitzt tief. In den Sozialen Medien nehmen sie Abschied.

Zwei tote Jugendliche wurden am Sonntag in Zollikerberg in einer Wohnung gefunden. Einer der Toten ist der Stiefsohn von Zürcher Rapper ZH Beats.

Samir Jebeniani, bekannt unter seinem Künstlernamen ZH Beats, und seine Frau waren am Sonntag in Deutschland, als sie die Todesnachricht erhielten.

In den Sozialen Medien trauern Freunde um die zwei in Zollikerberg ZH verstorbenen Jugendlichen. Neben dem Stiefsohn von Rapper ZH Beats ist eine weitere 15-Jährige ums Leben gekommen.

«Du warst so neugierig, du wolltest alles wissen – statt dich weiter aufwachsen zu sehen, gehe ich jetzt an deine Beerdigung», schreibt eine Kollegin. Eine weitere nimmt mit folgenden Worten Abschied: «Ich liebe dich so sehr. Zu viel Scheisse haben wir zusammen erlebt.»

Die Umstände, die zum Tod der beiden Jugendlichen geführt haben, sind noch immer unklar. Die zwei 15-Jährigen sind am Sonntag leblos in der Wohnung von Samir Jebeniani, so heisst der Rapper ZH Beats mit bürgerlichem Namen, in Zollikerberg ZH aufgefunden worden. Gerüchten zufolge waren Drogen im Spiel. «An alle, die MDMA nehmen: Tut es nicht! Mein Freund ist gerade daran gestorben» schreibt ein Freund des Verstorbenen auf Instagram.