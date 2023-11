Statt Duckface: Die Gen Z setzt auf diesen Gesichtsausdruck

Vor zehn Jahren kürte das Oxford Dictionary – im Prinzip der englischsprachige Duden – das «Selfie» zum Wort des Jahres. Dank immer besser werdender Frontkameras gehörten Fotos von sich selbst plötzlich zum Phänomen, die Generation der Millennials machte Selbstdarstellung zur Charaktereigenschaft und das Duckface zur Pose der ersten Wahl. Doch während Selfies noch immer hoch im Kurs stehen, ist es vorbei mit hochgezogenen Augenbrauen und gespitzten Lippen. Die Generation Z setzt auf das sogenannte Scrunch Face , also das zusammengekniffene Gesicht.

Sehr selten, etwa in den Ferien.

Ich mache mehrmals in der Woche Selfies.

Jeden Tag natürlich. Ich mache mehrmals in der Woche Selfies. Sicher alle paar Wochen. Sehr selten, etwa in den Ferien. Ich mache keine Fotos von mir selbst.

Nasenfalten auf Fotos

«Es gibt Phasen im Leben, in denen jedes Mädchen diese eine bestimmte Pose mit ihrem Gesicht macht», sagt sie im Clip und zeigt das altbekannte Duckface . «Jetzt gerade ist es aber diese», sagt die Tiktokerin dann und kneift ihr Gesicht zusammen, wie es die Gen Z angeblich tut .

Ein Grossteil der fast 1000 Kommentare unter ihrem Video stimmt ihr zu: «Oh mein Gott, du hast recht», «das ist meine Standard-Pose und ich wusste nicht mal, dass ich einen Trend mitmache» und «ich bin es, ich habe so viel Spass daran!», heisst es etwa.

Stars mit Scrunch Face

Und auch die It-Girls der Generation Z liefern fleissig Beweise für die Pose, die das berühmt-berüchtigte Duckface abgelöst hat: Schauspielerin Dove Cameron, Model Hailey Bieber, Popstar Olivia Rodrigo und Influencerin Addison Rae setzen das Srunch Face in den sozialen Medien in Szene.

Die Millennials in der Kommentarspalte beteuern währenddessen, dass sie am Kussmund festhalten werden. Damit könnte der Ausdruck auf dem nächsten Selbstporträt schon bald ein Indiz dafür werden, welcher Generation du angehörst – genau wie die Socken, die du an den Füssen trägst.