Basel: Wer Hundesteuer nicht bezahlt riskiert Strafbefehl

Wer mehrere Hunde hat, muss tief in die Tasche greifen. In Basel-Stadt kostet der Ersthund 160 Franken pro Jahr, für jeden weiteren müssen 320 Franken bezahlt werden.

Gleich stapelweise hat die Basler Staatsanwaltschaft im Juni Strafbefehle wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz verschickt. Nicht etwa, weil sie ihre Haustiere nicht artgerecht gehalten hätten. Sie hatten allesamt die Hundesteuer nicht entrichtet und reagierten auch nicht auf Mahnungen der Hundekontrolle des Basler Veterinäramts. Obschon dieses in seinen Schreiben explizit darauf hinweist, dass bei Nichtbezahlen eine Überweisung mit Antrag an die Staatsanwaltschaft erfolgt. Notabene erst nach der dritten Mahnung.

130 solche Überweisungen sind am 28. Dezember 2022 an die Staatsanwaltschaft erfolgt. Die daraus entstandenen Strafbefehle sind jetzt quasi im Stapelverarbeitungsverfahren rechtskräftig geworden, wie eine Einsichtnahme bei der Behörde zeigt.

Es gibt auch unbelehrbare Wiederholungstäter

Bei der erstmaligen Überweisung an die Staatsanwaltschaft beträgt die Busse 200 Franken für einen Hund und 300 Franken für zwei Hunde. «Wenn also jemand eine Busse von 500 Franken erhalten hat, dann hat diese Person also schon zum vierten, beziehungsweise bei zwei Hunden zum dritten Mal die Hundesteuern nicht bezahlt», erklärt Nicole Schnyder, die Leiterin der baselstädtischen Hundekontrolle.

Hundepopulation steigt seit Jahren

Insgesamt waren 2022 in Basel-Stadt 5798 Hunde registriert. Ihre zahlungsunwilligen Herrchen und Frauchen machen gerade mal 2,2 Prozent aller Hundehaltenden in Basel-Stadt aus. Ein Blick in die Statistik zeigt auch: Die Hundepopulation hat in Basel-Stadt seit 2015 stetig zugenommen, insbesondere ab 2020 wurde ein deutlich stärkeres Wachstum verzeichnet. Quasi im Gleichschritt hat auch die Zahl der Verzeigungen wegen Nichtbezahlens der Hundesteuer zugenommen.