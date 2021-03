Die Reality-Show ruft : Statt Football zu spielen, verführt er lieber die Bachelorette

Eigentlich ist Andrew Spencer Football-Spieler bei den Vienna Vikings. Doch nun verpasst der US-Amerikaner den Saisonstart, weil er an der berühmten Reality-Show teilnimmt.

1 / 3 Andrew Spencer wird den Vienna Vikings zum Saisonstart fehlen. Foto: Instagram/viennavikings/Hannes Jirgal Denn der 26-Jährige nimmt stattdessen an der Reality-Show Bachelorette in seiner Heimat USA teil. Foto: Instagram/viennavikings/Hannes Jirgal Der US-Amerikaner hofft, dass er dem TV-Publikum Wien etwas schmackhaft machen kann. Foto: Instagram/AndrewSpencer

Darum gehts Andrew Spencer gehört zu den besten Football-Spieler Europas.

Eigentlich hätte der US-Amerikaner sich für die neue Saison mit den Vienna Vikings vorbereiten sollen.

Doch das fällt nun ins Wasser.

Der 26-Jährige nimmt in der Heimat an der Reality-Show The Bachelorette teil.

Spätestens Mitte April wird Spencer aber wieder zurückkehren.

So hat sich das Football-Team der Vienna Vikings seinen Saisonvorbereitung nicht vorgestellt: Das Team verliert sogleich einen Star-Spieler, noch bevor die Trainings überhaupt richtig begonnen haben. Dennoch freuen sich die Vikings. Klingt komisch? Genau das ist es auch. Denn Andrew Spencer brach das Trainingscamp seiner Mannschaft ab, um in den USA bei einer Reality-TV-Show mitwirken zu können.

Der 26-jährige Spencer wurde als Kandidat bei der Sendung The Bachelorette ausgewählt. Mit rund sechs Millionen Zuschauern pro Episode auf dem TV-Sender ABC und nochmals so vielen via Streamingdienst Hulu zählt das Format zu den erfolgreichsten weltweit. Spencer wird um die Zuneigung der Bachelorette ringen und sich dabei gegen Nebenbuhler durchsetzen müssen.

Ein Vorteil auch für die Vikings

Der Defensive Back erklärt: «Ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich aus über 6500 Bewerbern ausgewählt werde. Nun will ich überzeugen und natürlich auch allen dort von Wien und meiner zweiten Familie hier bei den Vikings erzählen. Ich bin mir sicher, dass ich der einzige Kandidat bin, der in Übersee Football spielt. Vielleicht hebt mich gerade das von allen anderen 29 Kandidaten ab.»

Vikings-Boss Karl Wurm ist erfreut: «Es ist einfach unfassbar, dass unser Andrew nun Teil dieser riesen TV-Produktion ist. Über 10 Millionen werden ihn nun On Air sehen. Das ist eine einmalige Chance für ihn, und wir wünschen ihm alles erdenklich Gute, jede Menge Spass und viele Rosen.»

Kein Problem für den Coach

Es ist die 17. Staffel der Bachelorette. Wegen der Quarantäne-Bestimmungen wurden Crew und Teilnehmer bereits eingeflogen. Die Show soll in einem Luxus-Resort in New Mexico gedreht werden. Schafft es Spencer ins Finale, würde er bis mindestens Mitte April fehlen und somit noch im ersten Drittel der Saison zurückkehren, wie der Verein bekanntgibt – Saisonstart ist am 27. März.

Headcoach Chris Calaycay: «Natürlich hätten wir alle gern Andrew zum Saisonstart bei uns gehabt. Aber wir sind sehr gut in der Lage, auf ungeplante Umstände zu reagieren. Die Mannschaft ist sehr gut in Form, verfügt über energetischen Teamgeist und kann sich bestens anpassen, bis Andrew wieder zum uns stösst.»

Spencer hätte eigentlich mit den Vikings seine insgesamt dritte, aber erste komplette Saison beginnen wollen. Er stiess 2019 während der Saison zum Team, 2020 holten sich die Vikings den österreichischen Meistertitel. «Ich habe abermals bei den Vikings unterschrieben, um einerseits Titeln zu holen und anderseits habe ich das Gefühl, ich will noch einiges beweisen. Ein persönliches Ziel ist es, der beste Spieler in Europa zu sein. Jetzt liegt eine ganze Saison vor mir, um das unter Beweis zu stellen und mein Potential in vollem Umfang zu zeigen», sagte Spencer noch vor der Saison. Nun wird es also erneut nichts mit einer kompletten Saison. Doch womöglich kehrt der 26-Jähriger frisch verliebt und als Auserwählter zurück. Den Meistertitel kann er dann mit den Vikings immer noch verteidigen.