Tausende Wanderer

Statt in den Ausgang zieht es die Leute in den Alpstein

Das Alpsteingebiet lockte in den letzten Tagen viele Wanderer an – auch solche, die sonst weniger in den Bergen sind. Das Verhalten einiger liess jedoch zu wünschen übrig. Abfallberge türmten sich vor vollen Abfalleimern.

von Jil Rietmann

In den letzten Tagen stürmten die Leute nur so ins Appenzellerland. Vor allem im Alpsteingebiet t u mmelten sich die Wanderer. Alleine am Donnerstag waren mindestens 5000 Leute im Alpstein unterwegs und sorgten bei der Anfahrt und teils auf den Parkplätzen für grosses Chaos. Die Polizei und die Parkdienstmitarbeiter hatten an den verschiedenen Ausgangspunkten, wie etwa in Wasserauen, alle Hände voll zu tun mit dem Ansturm.

« Das war für uns ein neues Phänomen. Dadurch, dass sich der Ausgangsbereich immer noch nur auf die Natur beschränkt, trafen wir i n den letzten Tagen n icht auf unsere typischen Wanderer » , sagt Sepp Manser, Präsident des Vereins Appenzellerland Tourismus AI, der auch Wirt im Berggasthaus Meglisalp ist . Er meint, viele die sich sonst üblicherweise an einer Seepromenade treffen, seien jetzt in die Berge gekommen. Die Freizeitmöglichkeiten seien eingeschränkt und so seien in den letzten Tagen auch Leute im Alpstein unterwegs gewesen, die noch selten oder gar nie dort waren.

Es sei verständlich, dass man in dieser Zeit nach draussen will . D och das Verhalten einiger Leute sei nicht in Ordnung , so der Präsident des Vereins Appenzellerland Tourismus AI . Vor den Abfalleimern stapelten sich die Abfallreste der Wanderer. « Wir appellieren daran, dass man den Abfall wieder mit nach Hause nimmt, anstatt ihn in d er Natur z u entsorgen» , stellt Manser klar .

Tafeln werden nicht gelesen

Auf Corona- Warntafeln wird auf die Abfallsituation aufmerksam gemacht . Aber: « Das Problem ist, dass die Leute schon so oft solche Tafeln gesehen haben, dass sie die Zusatzinformation en, die auf das Littering verweise n , n icht mehr wahrnehmen » , sagt Manser. Die Situation habe sich a b Freitag aber gebessert. Am Samstag hätten sie gar keine Reklamationen mehr bezüglich Littering bekommen.

Auch auf Facebook machte d er Tourismusverband auf die Littering-Situation aufmerksam. Der Post wurde über 1200 Mal geteilt und hat fast 300 Kommentare. Die Mehrheit äussert Ärger über das Verhalten von einigen Wanderern. Sinnbildlich schreibt eine Frau: «Ich freu mich, wenn die Coronazeit endlich vorbeigeht. Dann kommen die NICHT-Wanderer auch nicht mehr in die Berge.» Denn viele glauben, wer regelmässig wandern geht, nimmt den Abfall auch mit nach Hause oder entsorgt ihn ordnungsgemäss in einem Abfalleimer.

Was ist Littering? Littering bedeutet, Abfälle im öffentlichen Raum zu entsorgen, ohne dafür die vorgesehenen Abfalleimer zu benutzen. Littering ist ein durch die Gesellschaft entstandenes Problem, da es meistens genügend Wegwerfmöglichkeiten gibt. Gegen Littering gibt es keine fixfertige Lösung. Experten meinen, man müsse die Leute auf das Thema sensibilisieren, damit sie die Auswirkungen auf die Umwelt verstehen. Ausserdem kann durch die Präsenz von der Polizei oder mit Littering-Bussen dafür gesorgt werden, dass man seinen Abfall korrekt wegwirft.

Abstandsregeln werden eingehalten

Doch nicht in allen Bereichen verhielten sich die Leute fehlerhaft. Im Berggasthaus Meglisalp halte man sich an die R egeln des B undesamts für Gesundheit . Die Tische wurden rausgeräumt und anstatt 130 Gästen werden nur noch 50 bedient. « Das ist natürlich eine massive Einschränkung , aber so geht es allen Gastronomie -B etrieben momentan » , meint der Wirt Sepp Manser . Die Mehrheit der Gäste würde sich an die Regeln halten. Doch auch wenn man mal als zusammengehörendes Sechser-Grüppchen an einem Tisch sitzen würde, würde Manser nicht Polizist spielen. Er habe Kenntnis davon, dass d ie Polizei im Appenzellerland auch Kontrollen durchgeführt hat, auf der Meglisalp jedoch noch nicht.