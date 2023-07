Kriessern: Unfall zwischen zwei BMWs

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin mit zwei Mitfahrerinnen von Marbach Richtung Kriessern. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte, wollte die Frau gegen 17.10 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Altstätterstrasse nach links in Richtung Kriessern abbiegen.