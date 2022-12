Bundesratswahl: «Statt Politik gibts den Nati-Knüller, Zürigschnätzlets und Absinth» 

Dass Fussball auch im Bundeshaus hoch im Kurs ist, zeigt dieses Foto. Am Dienstagabend müssen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich allerdings zwischen dem Nati-Spiel der WM und der Nacht der langen Messer entscheiden.

Am Abend vor Bundesratswahlen findet im Berner Grand Hotel «Bellevue» die «Nacht der langen Messer» statt: Parlamentarierinnen und Parlamentarier treffen sich für letzte Absprachen.

Am Dienstagabend stehen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor der Qual der Wahl: Das WM-Achtelfinal der Nati gegen Portugal schauen? Im Bellevue an der Nacht der langen Messer die letzten Schachzüge vor der Bundesratswahl vom Mittwoch besprechen? Beides unter einen Hut zu bringen versuchen – oder aber nichts von alledem tun?

20 Minuten wollte von allen Parlamentsmitgliedern wissen, wie sie den Dienstagabend verbringen. Alle Antworten findest du in der Bildstrecke oben. Sie lassen sich grob in folgende Kategorien einteilen:

Die Fussball-Fanatiker

Die Fussballbegeisterten spielen am Dienstagabend noch selber Fussball, nämlich mit dem FC Nationalrat gegen den FC WWF. Dazu gehören Andri Silberschmidt, Marcel Dobler, Marc Jost, Simon Stadler und Captain Lars Guggisberg. Anschliessend gehts direkt zum passiven Fussball und fanen für die Nati über. «Danach reicht es hoffentlich, um auch noch schnell im Bellevue vorbeizuschauen. Es wird wohl eine kurze Nacht, doch das sind wir uns gewohnt», sagt Corina Gredig.

Die Nati-Fans

Die Polit-Nerds

«Fussball ist toll, aber die Bundesratswahlen sind viel wichtiger für unser Land. So bin ich natürlich an der Nacht der langen Messer», sagt Jacqueline de Quattro. Auch Alois Huber sagt: «Vielleicht bleibt noch Zeit, um ein Auge auf das Fussballspiel zu werfen. Doch Politik geht vor, dafür wurde ich gewählt.»

Wirst du die Bundesratswahlen am Mittwoch verfolgen?

Die Arbeitstiere

Trotz bester Auswahlmöglichkeiten lautet die Antwort von einigen «weder noch». So besucht Alex Kuprecht eine sicherheitspolitische Veranstaltung und geht danach direkt ins Hotel. Alois Gmür leitet die jährliche Stiftungsratssitzung der Schweizerischen Pfadistiftung mit anschliessendem Nachtessen. Ursula Schneider Schüttel präsidiert vorab noch eine Vorstandssitzung, hofft aber, danach Politik und Spiel noch unter einen Hut zu bringen.

Die Multitaskerinnen

«Frauen können Multitasking», sagt Elisabeth Schneider-Schneiter. Die Nacht der langen Messer werde so oder so überschätzt. Therese Schläpfer sagt: «Ich werde früher oder später an der Nacht der langen Messer sein. Über das Fussballspiel kann man sich ja gut mit einem Liveticker informieren.» Mike Egger macht es umgekehrt: «Die beste Gelegenheit, sich über die letzten strategischen Überlegungen bezüglich der Bundesratswahlen auszutauschen, bietet natürlich das Public-Viewing Schweiz-Portugal.»